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وكالة أنباء فارس عن مسؤولين: إرتفاع حصيلة قتلى الإنفجارين الإرهابيين في كرمان إلى 53 قتيلًا و71 جريحًا (الجزيرة)

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2024-01-03 | 08:05
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وكالة أنباء فارس عن مسؤولين: إرتفاع حصيلة قتلى الإنفجارين الإرهابيين في كرمان إلى 53 قتيلًا و71 جريحًا (الجزيرة)
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وكالة أنباء فارس عن مسؤولين: إرتفاع حصيلة قتلى الإنفجارين الإرهابيين في كرمان إلى 53 قتيلًا و71 جريحًا (الجزيرة)

 
 
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