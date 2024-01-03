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16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
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o
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مريض بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم AB+ لعملية قلب في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03212747
آخر الأخبار
2024-01-03 | 10:27
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مريض بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم AB+ لعملية قلب في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03212747
*
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