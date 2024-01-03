الرئيس الإيراني: ندين بشدة الجريمة الإرهابية في كرمان وشعبنا سيبقى حاضرا في ساحة المعركة حتى تجفيف الإرهاب

قصفُ مركز على أطراف حولا وادي السلوقي ورشاقات بالأسلحة الرشاشة من موقع البياض بليدا وقنابل مضيئة فوق وادي السلوقي ليلًا

قصفُ مركز على أطراف حولا وادي السلوقي ورشاقات بالأسلحة الرشاشة من موقع البياض بليدا وقنابل مضيئة فوق وادي السلوقي ليلًا

نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)