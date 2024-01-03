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هآرتس عن مصادر: المبعوث الأميركي آموس هوكستين يزور إسرائيل هذا الأسبوع سعيا لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان
آخر الأخبار
2024-01-03 | 11:33
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هآرتس عن مصادر: المبعوث الأميركي آموس هوكستين يزور إسرائيل هذا الأسبوع سعيا لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان
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