السيد نصرالله: محور المقاومة يلتقي على مفاهيم استراتيجية واضحة والاعداء محددون والاصدقاء معروفون والاهداف واضحة لكن كل حركة أو دولة في المحور حيث هي تتصرف بقرارها بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية ومصالح وطنه ولا أحد يملي على أحد شيئا

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