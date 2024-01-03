السيد نصر الله: المقاومة في لبنان لم تكن مردوعة في 8 تشرين الاول ولم تكن يوما مردوعة وهي اكثر جرأة واستعدادا للمواجهة والاقدام

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