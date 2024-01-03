السيد نصر الله: حتى الان نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمنا غاليا في ارواح شبابنا ولكن اذا فكر العدو أن يشن الحرب على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني

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