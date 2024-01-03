الخارجية البريطانية: نرفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!

مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!

الرئيس الإيراني: ندين جريمة إغتيال الكيان الصهيوني لصالح العاروري الذي كان مقاتلًا بارزًا دافع عن حقوق شعبه