خواجة للـLBCI: هناك رأيان في شأن توسيع حرب غزة أو عدمه الأوّل رأي نتنياهو وغالانت نحو توسيع الحرب والثاني رأي رئيس الأركان وغانتس نحو عدم التوسيع بسبب عدم ضمان النتائج في حال توسّعت

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خواجة للـLBCI: إسرائيل وضعت فرضية الحرب على لبنان منذ اليوم الأوّل من اندلاع حرب غزة وتدفع الولايات المتحدة نحو التدخل المباشر في المِنطقة والمؤكّد أنّها لن تدخل حربًا شاملة منفردة ما إذا تدخّلت الولايات المتحدة