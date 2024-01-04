غارة اسرائيلية على بلدة مارون الراس شرق الحديقة قرب نقطة الجيش وأخرى على اطراف بنت جبيل محلة عقبة صلحا وقذيفة عند مدخل حديقة ايران في بلدة مارون الراس

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خواجة للـLBCI: هناك رأيان في شأن توسيع حرب غزة أو عدمه الأوّل رأي نتنياهو وغالانت نحو توسيع الحرب والثاني رأي رئيس الأركان وغانتس نحو عدم التوسيع بسبب عدم ضمان النتائج في حال توسّعت