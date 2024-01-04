خواجة للـLBCI: إسرائيل وضعت فرضية الحرب على لبنان منذ اليوم الأوّل من اندلاع حرب غزة وتدفع الولايات المتحدة نحو التدخل المباشر في المِنطقة والمؤكّد أنّها لن تدخل حربًا شاملة منفردة ما إذا تدخّلت الولايات المتحدة

خواجة للـLBCI: من ينتصرر في حرب أوكرانيا يرسم معالم القوى العالمية الجديدة لذلك المعركة الأميركية ترتكز هناك وليس في حرب غزة

خواجة للـLBCI: من ينتصرر في حرب أوكرانيا يرسم معالم القوى العالمية الجديدة لذلك المعركة الأميركية ترتكز هناك وليس في حرب غزة

خواجة للـLBCI: هناك رأيان في شأن توسيع حرب غزة أو عدمه الأوّل رأي نتنياهو وغالانت نحو توسيع الحرب والثاني رأي رئيس الأركان وغانتس نحو عدم التوسيع بسبب عدم ضمان النتائج في حال توسّعت