خواجة للـLBCI: من ينتصرر في حرب أوكرانيا يرسم معالم القوى العالمية الجديدة لذلك المعركة الأميركية ترتكز هناك وليس في حرب غزة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو

خواجة للـLBCI: إسرائيل وضعت فرضية الحرب على لبنان منذ اليوم الأوّل من اندلاع حرب غزة وتدفع الولايات المتحدة نحو التدخل المباشر في المِنطقة والمؤكّد أنّها لن تدخل حربًا شاملة منفردة ما إذا تدخّلت الولايات المتحدة