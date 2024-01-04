خواجة للـLBCI: لا فريق يملك 65 نائبًا إذًا لا قدرة لأيّ فريق لفرض مرشّحه للرئاسة فأتى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة تُستهل بحوار لسبعة أيّام كحد اقصى

خواجة للـ LBCI: بري شدد خلال اطلاق مبادرته على أن كتلته ضمانة ولن تنسحب من الجلسة لانتخاب الرئيس

خواجة للـ LBCI: بري شدد خلال اطلاق مبادرته على أن كتلته ضمانة ولن تنسحب من الجلسة لانتخاب الرئيس

خواجة للـ LBCI: لم أفهم كيف رفضت مبادرة بري وهي كانت ستساعد على انتخاب رئيس للجمهورية في 10 ايام