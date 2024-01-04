مصدر في الحشد الشعبيّ للجزيرة: القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أميركية

رويترز: مقتل اثنين على الأقل من مقاتلي الفصائل وإصابة 5 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرا للحشد الشعبي شرق بغداد

رويترز: مقتل اثنين على الأقل من مقاتلي الفصائل وإصابة 5 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرا للحشد الشعبي شرق بغداد

خواجة للـLBCI: هناك عمل جدّي على أن تُقر الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي لكنّها تشبه الموازنات السابقة