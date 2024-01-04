الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الصينيّ: بكين تعارض أشكال الإرهاب كلها وتدين الهجمات الإرهابية وتدعم جهود إيران لحماية الأمن القوميّ والاستقرار
آخر الأخبار
2024-01-04 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الصينيّ: بكين تعارض أشكال الإرهاب كلها وتدين الهجمات الإرهابية وتدعم جهود إيران لحماية الأمن القوميّ والاستقرار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الصينيّ:
تعارض
أشكال
الإرهاب
وتدين
الهجمات
الإرهابية
وتدعم
إيران
لحماية
الأمن
القوميّ
والاستقرار
التالي
السلطات الأمنية التونسية توقف صحافيًا يعمل في قناة الجزيرة القطرية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في المطلة وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ونقطة الجرداح
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:43
وزارة الخارجية العراقية تدين "الاعتداء السافر" على أحد المقار الأمنية العراقية
أخبار دولية
08:43
وزارة الخارجية العراقية تدين "الاعتداء السافر" على أحد المقار الأمنية العراقية
0
آخر الأخبار
08:18
وزارة الصحة في غزة: مقتل 22438 فلسطينيا وإصابة 57614 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
08:18
وزارة الصحة في غزة: مقتل 22438 فلسطينيا وإصابة 57614 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول
0
آخر الأخبار
07:59
مسؤول أميركي لرويترز: الجيش الأميركي ينفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية
آخر الأخبار
07:59
مسؤول أميركي لرويترز: الجيش الأميركي ينفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية
0
أخبار دولية
07:57
هجوم يستهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد... ومقتل قادة
أخبار دولية
07:57
هجوم يستهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد... ومقتل قادة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:43
وزارة الخارجية العراقية تدين "الاعتداء السافر" على أحد المقار الأمنية العراقية
أخبار دولية
08:43
وزارة الخارجية العراقية تدين "الاعتداء السافر" على أحد المقار الأمنية العراقية
0
آخر الأخبار
08:18
وزارة الصحة في غزة: مقتل 22438 فلسطينيا وإصابة 57614 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
08:18
وزارة الصحة في غزة: مقتل 22438 فلسطينيا وإصابة 57614 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول
0
آخر الأخبار
07:59
مسؤول أميركي لرويترز: الجيش الأميركي ينفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية
آخر الأخبار
07:59
مسؤول أميركي لرويترز: الجيش الأميركي ينفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية
0
أخبار دولية
07:57
هجوم يستهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد... ومقتل قادة
أخبار دولية
07:57
هجوم يستهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد... ومقتل قادة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:50
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
منوعات
11:50
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
0
أخبار دولية
02:55
حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود
أخبار دولية
02:55
حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود
0
رياضة
2024-01-03
لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!
رياضة
2024-01-03
لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!
0
منوعات
2024-01-02
"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!
منوعات
2024-01-02
"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هكذا بدا مشهد تشييع العاروري
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هكذا بدا مشهد تشييع العاروري
0
أخبار لبنان
04:15
ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟
أخبار لبنان
04:15
ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
عودة الماتادور
تقارير نشرة الاخبار
13:58
عودة الماتادور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
04:43
العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد
أخبار دولية
04:43
العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد
2
خبر عاجل
12:48
السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي
خبر عاجل
12:48
السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي
3
خبر عاجل
05:02
الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد
خبر عاجل
05:02
الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد
4
اخبار البرامج
15:38
هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!
اخبار البرامج
15:38
هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!
5
أخبار لبنان
04:17
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
أخبار لبنان
04:17
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
6
منوعات
13:26
صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)
منوعات
13:26
صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)
7
أخبار لبنان
10:39
مصدر أمني لبناني لفرانس برس: استهداف العاروري تمّ عبر صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية
أخبار لبنان
10:39
مصدر أمني لبناني لفرانس برس: استهداف العاروري تمّ عبر صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية
8
منوعات
16:57
عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)
منوعات
16:57
عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More