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وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار كرمان الأول يوم أمس ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل

آخر الأخبار
2024-01-04 | 09:05
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وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار كرمان الأول يوم أمس ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل
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وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار كرمان الأول يوم أمس ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل

 
 
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