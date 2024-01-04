رويترز: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين الهجوم في إيران

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة

رويترز عن الادعاء العام في ولاية نيوجيرزي الأميركية: مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك