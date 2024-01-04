الخارجية الأميركية: بلينكن سيلقي الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر

جرادي للأنباء الالكترونية: سيناريوهات تصعيد عديدة مع لبنان وإسرائيل إلى توسيع عدوانها

جرادي للأنباء الالكترونية: سيناريوهات تصعيد عديدة مع لبنان وإسرائيل إلى توسيع عدوانها

أربعة شهداء للحزب في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا في الناقورة بينهم رابط الناقورة حسين يزبك