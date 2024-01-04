وزير الخارجية الأميركي: سأكثف العمل مع الشركاء لتأمين إطلاق الرهائن وضمان استدامة توصيل المساعدات لغزة

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النائب محمد خواجة للـLBCI: واضح من خطاب الأمين العام لحزب الله أنّ الردّ سيحصل وتعمّد نصرالله أن يكون غامضًا ليزيد ارتباك الإسرائيليين والمؤكّد أنّه سيكون ردًا غير عادي