المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسير قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي بسوريا

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خواجة للـLBCI: لا فريق يملك 65 نائبًا إذًا لا قدرة لأيّ فريق لفرض مرشّحه للرئاسة فأتى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة تُستهل بحوار لسبعة أيّام كحد اقصى