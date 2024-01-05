القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين في غزة يتظاهرون أمام بيت وزير الدفاع للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادتهم

البحرية الهندية تتدخل في محاولة خطف سفينة في بحر العرب

البحرية الهندية تتدخل في محاولة خطف سفينة في بحر العرب

أ.ب عن المتحدثة باسم الأونروا: الوكالة تعاني من ضغوط شديدة وتقدم بالفعل الدعم لـ1.8 مليون شخص في قطاع غزة