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o
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18
o
متن
20
o
كسروان
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o
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o
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كتائب القسام: قصفنا تجمعًا لآليات الإحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل
آخر الأخبار
2024-01-05 | 04:13
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كتائب القسام: قصفنا تجمعًا لآليات الإحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل
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