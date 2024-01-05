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كتائب القسام: قصفنا تجمعًا لآليات الإحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

آخر الأخبار
2024-01-05 | 04:13
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كتائب القسام: قصفنا تجمعًا لآليات الإحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل
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كتائب القسام: قصفنا تجمعًا لآليات الإحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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