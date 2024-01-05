ميرسك: كل سفن الشركة المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تحويلها جنوبًا حول طريق رأس الرجاء الصالح في المستقبل المنظور

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