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القسام: إستهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 في الزنة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

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2024-01-05 | 07:57
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القسام: إستهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 في الزنة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
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القسام: إستهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 في الزنة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

 
 
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