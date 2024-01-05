السيد نصرالله: عندما يكون الإستهداف في لبنان والضاحية الجنوبية لا يمكن أن نسلم بهذا الخرق وقطعًا لن يكون إستهداف الشيخ صالح العاروري بلا رد والقرار الآن في يد الميدان وهو الذي سيرد على هذا الإستهداف

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