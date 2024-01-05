شركة الشحن الفرنسية CMA CGM تقول إنها لم تغير مسارات السفن في البحر الأحمر وتؤكد خطط كانون الأول لزيادة عدد السفن العابرة عبر قناة السويس تدريجيًا

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