السيد نصرالله: لو كان قُدّر للعدو أن يهزم المقاومة في غزة ويهجّر أهلها فالنوبة بعد غزة لكانت ستكون في جنوب لبنان وخصوصاً في جنوب الليطاني

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