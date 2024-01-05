الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التلفزيون الرسمي الإيراني: قوات الأمن تحتجز 11 فردا للاشتباه بصلتهم في تفجير كرمان وتصادر متفجرات
آخر الأخبار
2024-01-05 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التلفزيون الرسمي الإيراني: قوات الأمن تحتجز 11 فردا للاشتباه بصلتهم في تفجير كرمان وتصادر متفجرات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الرسمي
الإيراني:
الأمن
تحتجز
للاشتباه
بصلتهم
تفجير
كرمان
وتصادر
متفجرات
التالي
أسرار الصحف المحلية 5-1-2024
رويترز نقلا عن مصادر استخباراتية إقليمية: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات لتجار مخدرات مرتبطين بإيران في جنوب سوريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"
أخبار دولية
14:21
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"
أخبار دولية
14:21
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
0
أخبار دولية
13:53
مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار في بنغلادش
أخبار دولية
13:53
مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار في بنغلادش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:16
التحضيرات لتعيينات المجلس العسكريّ انطلقت (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:16
التحضيرات لتعيينات المجلس العسكريّ انطلقت (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
00:27
بوريل في زيارة إلى لبنان وهذا ما سيبحثه (الجمهورية)
صحف اليوم
00:27
بوريل في زيارة إلى لبنان وهذا ما سيبحثه (الجمهورية)
0
منوعات
2023-12-13
"جبل من الرغوة" أغرق مرحاضها... مادة غريبة خرجت من كرسي الحمام وتسببت بالكارثة! (فيديو)
منوعات
2023-12-13
"جبل من الرغوة" أغرق مرحاضها... مادة غريبة خرجت من كرسي الحمام وتسببت بالكارثة! (فيديو)
0
أخبار دولية
11:07
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب
أخبار دولية
11:07
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قبيل وصول بلينكن الى اسرائيل... جبهة الجنوب محورَ اهتمامِ القادة الاسرائيليين مع هوكستين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قبيل وصول بلينكن الى اسرائيل... جبهة الجنوب محورَ اهتمامِ القادة الاسرائيليين مع هوكستين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين
خبر عاجل
15:50
المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين
2
منوعات
15:30
بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!
منوعات
15:30
بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!
3
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
4
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
5
منوعات
14:30
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
منوعات
14:30
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
6
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
7
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
8
أخبار دولية
15:11
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة
أخبار دولية
15:11
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More