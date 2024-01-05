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قذائف مدفعية على تل مرجعيون قرب شركة الكهرباء وعلى سهل مرجعيون

آخر الأخبار
2024-01-05 | 11:54
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قذائف مدفعية على تل مرجعيون قرب شركة الكهرباء وعلى سهل مرجعيون
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قذائف مدفعية على تل مرجعيون قرب شركة الكهرباء وعلى سهل مرجعيون

 
 
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