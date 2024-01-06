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غارة من مسيرة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون

آخر الأخبار
2024-01-06 | 02:43
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غارة من مسيرة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون
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غارة من مسيرة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون

 
 
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