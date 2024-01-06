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o
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21
o
كسروان
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o
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o
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قصف اسرائيلي في محيط معتقل الخيام
آخر الأخبار
2024-01-06 | 03:07
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قصف اسرائيلي في محيط معتقل الخيام
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