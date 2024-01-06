قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف بلدة رامية

الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على حي ابو لبن وحي الخرزة في بلدة عيتا الشعب

الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على حي ابو لبن وحي الخرزة في بلدة عيتا الشعب

وزير المالية البريطاني: الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني