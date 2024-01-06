المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا تجمعًا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة

في عرسال: أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً... "المعلومات" تُلقي القبض عليه وهذا ما تبيّن

في عرسال: أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً... "المعلومات" تُلقي القبض عليه وهذا ما تبيّن

"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!