التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام المريجات ضهر البيدر

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بو حبيب: الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأكدت أن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي