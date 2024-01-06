رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن إقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية لمسافة ميل بحري تقريبًا على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب شرقي المخا في اليمن

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