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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل يلتقي وفدًا من "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد.

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2024-01-06 | 11:15
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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل يلتقي وفدًا من &quot;حزب الله&quot; برئاسة النائب محمد رعد.
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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل يلتقي وفدًا من "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد.

 
 
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