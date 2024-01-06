القيادة المركزية الأميركية: السفينة لابون تسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن دفاعًا عن النفس في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر في القرب من العديد من السفن التجاري ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار

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