صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربيّ

الجيش الأردني يشتبك مع تجار مخدرات على الحدود السورية

الجيش الأردني يشتبك مع تجار مخدرات على الحدود السورية

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل