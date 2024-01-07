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المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: الاحتلال اعتقل 5 من عناصرنا ولا نعلم عنهم أي شيء

آخر الأخبار
2024-01-07 | 04:07
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المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: الاحتلال اعتقل 5 من عناصرنا ولا نعلم عنهم أي شيء
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المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: الاحتلال اعتقل 5 من عناصرنا ولا نعلم عنهم أي شيء

 
 
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