وفد من "التيار الوطني" قدم التعازي الى قائد الجيش باسم باسيل

اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

صور- الصحفي وائل الدحدوح يلقي نظرة الوداع على نجله الصحفي حمزة بعد ان استشهد اثر غارة اسرائيلية على مناطق غرب خان يونس