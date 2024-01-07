المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابةً مباشرة

زيلينسكي: يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا

زيلينسكي: يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا

اطلاق عدد من الصواريخ من القطاع الشرقي باتجاه الأراضي المحتلة والجيش الإسرائيلي يرد باتجاه وادي الجميل بين حولا وميس الجبل