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18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا دبابة في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت ما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح
آخر الأخبار
2024-01-07 | 09:35
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا دبابة في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت ما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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