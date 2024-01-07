المقاومة الاسلامية: استهدفنا ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان وتمّ تحقيق إصابات مباشرة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود بينهم اثنان بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في جنين بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود بينهم اثنان بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في جنين بالضفة الغربية

الخارجية الأميركية: بلينكن وصل إلى الأردن الذي نعتبره شريكًا حيويًا للمساعدة على منع انتشار الصراع في المنطقة