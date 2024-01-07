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قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-01-07 | 15:37
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قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
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