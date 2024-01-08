الجيش الإسرائيليّ قتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين فلسطينيين

قتلت قوات الجيش الإسرائيليّ ما لا يقل عن 10 مقاتلين فلسطينيين، في جنوب قطاع غزة.



وقصفت مخبأ للأسلحة واكتشفت فتحة نفق، خلال عمليات، في المناطق الوسطى من القطاع، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وشدّد بيان يلخص العمليات العسكرية، التي جرت، خلال الليل، أنّ القوات الإسرائيلية هاجمت المقاتلين، في خان يونس، حيث نفذت القوات ضربات على 30 هدفًا إرهابيًا كبيرًا.