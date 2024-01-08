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معلومات أولية عن وقوع اصابات جراء استهداف غارة اسرائيلية سيارة رباعية الدفع على طريق خربة سلم ما أدى الى انحرافها عن الطريق واحتراقها
آخر الأخبار
2024-01-08 | 04:07
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معلومات أولية عن وقوع اصابات جراء استهداف غارة اسرائيلية سيارة رباعية الدفع على طريق خربة سلم ما أدى الى انحرافها عن الطريق واحتراقها
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