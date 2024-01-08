السفير الإيرانيّ في سوريا: تلقينا قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية تعرض تسوية في شأن المنطقة برمتها وتضمنت عرضًا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة وردنا كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم

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