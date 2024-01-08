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الخارجية الأسترالية: نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين

آخر الأخبار
2024-01-08 | 05:46
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الخارجية الأسترالية: نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين
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الخارجية الأسترالية: نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين

 
 
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