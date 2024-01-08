متحدث باسم الخارجية الألمانية في شأن المقاتلات الأوروبية: الأمر لا يتعلق بخطوات ملموسة للتسليم والموافقة

إجلاء نحو 300 من سكان بلدة روسية حدودية بعد قصف أوكراني

إجلاء نحو 300 من سكان بلدة روسية حدودية بعد قصف أوكراني

الخارجية الأسترالية: وقعنا على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو أطراف النزاع في غزة الى ضمان حماية الصحفيين