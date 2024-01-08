وزارة الصحة في غزة: مقتل 23084 فلسطينيًا وإصابة 58926 آخرين في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل

الأبيض يصدر قرارا بوقف العقد مع مستشفى بلفو الطبي: لن نتساهل على الإطلاق مع استغلال الاوضاع الصعبة

الأبيض يصدر قرارا بوقف العقد مع مستشفى بلفو الطبي: لن نتساهل على الإطلاق مع استغلال الاوضاع الصعبة

وزارة الصحة في غزة: مقتل 249 فلسطينيًا في ضربات إسرائيلية على القطاع في الساعات الأربع والعشرين الماضية